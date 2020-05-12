КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «КИ Клаксвик» — «Б36 Торсхавн»50 человек и объятия после голов. На Фарерские острова вернулся футбол
  • 16:13
    • 13-летняя фигуристка Петросян ушла из группы Тутберидзе — СМИ
  • 15:58
    • Этап «Бриллиантовой лиги» в Лондоне отменен из-за коронавируса
  • 12:05
    • «Спартак» подписал финского форварда
  • 11:18
    • Феттель подтвердил свой уход из «Феррари»
  • 09:07
    • Макгрегор высмеял фото Хабиба и удалил пост через некоторое время
    Все новости спорта

    Кобелев: «Спартаку» нельзя каждый год менять тренеров

    Футбол Спартак Футбол России РПЛ Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев назвал причину неудач «Спартака».

    Андрей Кобелев
    Андрей Кобелев

    «Во-первых, пришел новый тренер. Соответственно, новые футболисты. Конечно, нельзя каждый год менять тренеров. Пришел один специалист, купил игроков, отрабатывает какую-то модель игры. Затем приходит другой тренер уже со своим видением. Каких-то футболистов ему надо поменять. И на все необходимо время», — цитирует Кобелева tnv.ru.

    «Мы все видели, как было у "Спартака". Они стали чемпионом, потом Массимо Карреру убирают — один тренер, второй тренер. Конечно, игроки тоже не могут быстро перестроиться», — добавил специалист, подчеркнув, что такие проблемы есть не только у «Спартака». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата России
  • 01/05/2020 в 02:20
    •
  • Прогноз
  • Кто выиграет Бундеслигу
  • 1.22
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Развязка близко. Кто возьмет Серебряную салатницу Бундеслиги
  • Кто выиграет Бундеслигу. Прогноз и ставки
  • 1.22
    •
  • «Ференцварош» — «Залаэгерсег»: голы будут в обе стороны?
  • «Ференцварош» — «Залаэгерсег». Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • Экспресс дня 13 мая. Прогноз и ставки
  • 2.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Интер» — «Ювентус». Серия А 2003/2004 Футбол Когда нет дела до призового места. Об игре «Интера» и «Юве» в Серии А 2004-го годаНа днях представители футбольных клубов Италии обсудят возможные пути к возобновлению чемпионата. Но пока этого не произошло, вспоминаем об играх Серии А прошлого Вчера в 16:500
  • 15:43
    • Олейник опроверг информацию об отстранении от боев на полгода
  • 15:32
    • Два английских клуба заинтересованы в Дзаньоло
  • 15:17
    • Кобелев: «Спартаку» нельзя каждый год менять тренеров
    «Бавария» громила соперников и была разгромлена сама Футбол Топ-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодняЧто запомнилось на момент остановки сезона? Вчера в 04:040
  • Экспресс дня

  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • 2.79
    •
  • 14:59
    • Конте: Канте — один из лучших футболистов, которых я тренировал
  • 14:50
    • ЦСКА интересуется форвардом «Бетиса»
  • 14:28
    • Олейник остранен от боев на полгода, Фергюсон — на 60 дней — СМИ
    АПЛ остается в режиме ожидания Футбол Футбол в Англии все ближе. Возвращение АПЛ в вопросах и ответахБританское правительство планирует начать выход из карантина, что поможет АПЛ заняться возобновлением сезона 10/05/2020 в 19:200
  • 14:11
    • Умер экс-футболист «Реала» Ико Агилар
  • 13:57
    • «Автомобилист» продлил контракт с Василевским
  • 13:47
    • Гацкан хочет стать ассистентом главного тренера в «Ростове»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.87
  • Прогноз на матч ENCE eSports — Copenhagen Flames
  • Прочие
  • Сегодня в 21:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Ференцварош — Залаэгерсег
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.79
  • Экспресс дня 13 мая
  • Завтра в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Небитчи — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мерв — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.22
  • Прогноз на матч Кто выиграет Бундеслигу
  • Футбол
  • 16/05/2020 в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие