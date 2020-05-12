Кобелев: «Спартаку» нельзя каждый год менять тренеров

Бывший главный тренерназвал причину неудач

«Во-первых, пришел новый тренер. Соответственно, новые футболисты. Конечно, нельзя каждый год менять тренеров. Пришел один специалист, купил игроков, отрабатывает какую-то модель игры. Затем приходит другой тренер уже со своим видением. Каких-то футболистов ему надо поменять. И на все необходимо время», — цитирует Кобелева tnv.ru.

«Мы все видели, как было у "Спартака". Они стали чемпионом, потом Массимо Карреру убирают — один тренер, второй тренер. Конечно, игроки тоже не могут быстро перестроиться», — добавил специалист, подчеркнув, что такие проблемы есть не только у «Спартака». 0