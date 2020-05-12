Мэр Лондона выступил против возобновления матчей АПЛ в городе

Мэр Лондонавыступил против возобновления матчей Премьер-лиги в столице Англии, сообщает Standard.

Слова Хана передал представитель мэрии.

«Садик очень хочет, чтобы Премьер-лига и профессиональный спорт в целом возобновились. Однако, учитывая, что страна все еще находится в кризисе, и сотни людей умирают каждый день, он считает, что еще слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении Премьер-лиги в столице.

Как болельщик "Ливерпуля", Садик хочет, чтобы чемпионат вернулся, но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно, и не будет оказывать дополнительную нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

Мэр также обеспокоен благополучием игроков, соревнующихся во всех профессиональных видах спорта, а не только в футболе. Существуют огромные вопросы о том, каким образом игроки смогут безопасно тренироваться, ездить и проводить матчи без риска распространения инфекции», — заявил пресс-секретарь мэрии Лондона. 0