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    Мэр Лондона выступил против возобновления матчей АПЛ в городе

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    Мэр Лондона Садик Хан выступил против возобновления матчей Премьер-лиги в столице Англии, сообщает Standard.

    Садик Хан
    Садик Хан

    Слова Хана передал представитель мэрии.

    «Садик очень хочет, чтобы Премьер-лига и профессиональный спорт в целом возобновились. Однако, учитывая, что страна все еще находится в кризисе, и сотни людей умирают каждый день, он считает, что еще слишком рано обсуждать вопрос о возобновлении Премьер-лиги в столице.

    Как болельщик "Ливерпуля", Садик хочет, чтобы чемпионат вернулся, но это может произойти только тогда, когда это будет безопасно, и не будет оказывать дополнительную нагрузку на Национальную службу здравоохранения.

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    • Мэр также обеспокоен благополучием игроков, соревнующихся во всех профессиональных видах спорта, а не только в футболе. Существуют огромные вопросы о том, каким образом игроки смогут безопасно тренироваться, ездить и проводить матчи без риска распространения инфекции», — заявил пресс-секретарь мэрии Лондона. 0

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