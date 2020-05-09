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    Директор «Чертаново»: Судьба сезона ФНЛ должна зависеть от решения РПЛ

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    Директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением по поводу решения клубов ФНЛ не доигрывать текущий розыгрыш турнира.

    Николай Ларин
    Николай Ларин

    «На совещании клубов ФНЛ ставился вопрос, возможно ли доиграть соревнования до 2 августа. Три клуба сказали, что, да, это тяжело, но в этом сезоне были случаи, когда мы за 40 дней сыграли 10 матчей.

    Мы предлагали свои варианты — и стыковые матчи, и мини-турнир провести. Найти какую-то возможность доиграть чемпионат. Наша позиция состоит в том, что все лиги должны смотреть на премьер-лигу.

    На мой взгляд, самое главное, что футбол надо продолжать, потому что это отдушина для людей. Футбол отвлекает людей от социальных проблем, в том числе от вируса, который нас всех достал.

    Мое мнение — всё должно зависеть от того, будет ли играть премьер-лига. Если да, то надо сделать турнир. Собрать команды, претендующие на выход, и между ними разыграть путевки.

    Но если сезон в премьер-лиге не будет доигран, то надо позволить нам сыграть стыковые матчи. Я считаю, это очень реально. Но понимая, что происходит, шансов не очень много.

    ФНЛ не привязан к дате 2 августа. Я предлагал вариант доиграть ФНЛ хотя бы до середины августа, но его никто не поддержал. Аргументировали это сохранением целостности лиги.

    Понимаю, что у каких-то клубов могут быть финансовые проблемы, окончание контрактов у футболистов, но в заявке по 25-30 футболистов, есть местные ребята, которых можно заявлять.

    И с точки зрения целостности лиги, на мой взгляд, важно было доиграть чемпионат под любым предлогом», — сказал Ларин в эфире программы «Все на футбол!» на «Матч ТВ».

    Напомним, что на собрании ФНЛ большинством голосов было принято завершить сезон-2019/20. Против досрочного завершения первенства выступали только 3 клуба — «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик».

    Таким образом, в Тинькофф РПЛ должны выйти «Ротор», а также «Химки», с которыми «Чертаново» имело одинаковое количество очков. Подмосковный клуб получил право на выход в РПЛ по дополнительным показателям. 0

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