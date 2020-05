«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона

представили мэрии Милана предварительный проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».

Проект рассматривается в двух вариантах: реконструкция нынешнего домашнего стадиона клубов и частичное сохранение арены, которая впоследствии станет частью в торгово-спортивного кластера.

Зеленая зона будет увеличена почти вдвое — до 106 тысяч квадратных метров.

Проект оценивается свыше 1 млрд евро. Вместимость нового стадиона должна составить 60 тысяч зрителей.

