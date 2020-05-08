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    «Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона

    Футбол Футбол Италии Интер Милан
    «Интер» и «Милан» представили мэрии Милана предварительный проект строительства новой арены и парка развлечений в районе «Сан-Сиро».

    «Сан-Сиро»
    «Сан-Сиро»

    Проект рассматривается в двух вариантах: реконструкция нынешнего домашнего стадиона клубов и частичное сохранение арены, которая впоследствии станет частью в торгово-спортивного кластера.

    Зеленая зона будет увеличена почти вдвое — до 106 тысяч квадратных метров.

    Проект оценивается свыше 1 млрд евро. Вместимость нового стадиона должна составить 60 тысяч зрителей.

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