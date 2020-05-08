«Милан» и «Интер» представили проект нового стадиона

Проект рассматривается в двух вариантах: реконструкция нынешнего домашнего стадиона клубов и частичное сохранение арены, которая впоследствии станет частью в торгово-спортивного кластера.
Зеленая зона будет увеличена почти вдвое — до 106 тысяч квадратных метров.
Проект оценивается свыше 1 млрд евро. Вместимость нового стадиона должна составить 60 тысяч зрителей.
📸 #ACMilan and Inter have unveiled the latest plans for the new stadium project, including the restyling of the current San Siro...— SempreMilan (@SempreMilanCom) May 7, 2020
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