«Балтика» намерена выйти в Премьер-лигу в следующем сезоне

Калининградскаяначала предварительные переговоры с новичками на будущий сезон, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, перед клубом будет поставлена задача побороться за путевку в РПЛ. Как ожидается, бюджет «Балтики» не будет существенно скорректирован в сторону понижения по сравнению с сезоном-2019/20.

При этом большой ротации состава не будет: у большинства игроков «Балтики» долгосрочные контракты.

Помимо находящихся в аренде Виталия Жиронкина из ЦСКА и Никиты Глушкова из «Урала», а также в зависимости от спроса на подопечных Евгения Калешина в РПЛ, команду покинут в пределах пяти человек — столько же или чуть больше ее пополнят.

После 27 туров ФНЛ «Балтика», набравшая в стартовых 6 матчах всего 3 очка, но потом выдавшая беспроигрышную серию из 14 матчей (рекорд клуба), занимает седьмое место.

Напомним, что 30 апреля ФНЛ приняла решение о досрочном завершении нынешнего сезона. 15 мая этот вопрос будет вынесен на бюро Исполкома РФС. 0