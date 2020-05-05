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    «Балтика» намерена выйти в Премьер-лигу в следующем сезоне

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    Калининградская «Балтика» начала предварительные переговоры с новичками на будущий сезон, сообщает «Матч ТВ».

    «Балтика»
    «Балтика»

    По информации источника, перед клубом будет поставлена задача побороться за путевку в РПЛ. Как ожидается, бюджет «Балтики» не будет существенно скорректирован в сторону понижения по сравнению с сезоном-2019/20.

    При этом большой ротации состава не будет: у большинства игроков «Балтики» долгосрочные контракты.

    Помимо находящихся в аренде Виталия Жиронкина из ЦСКА и Никиты Глушкова из «Урала», а также в зависимости от спроса на подопечных Евгения Калешина в РПЛ, команду покинут в пределах пяти человек — столько же или чуть больше ее пополнят.

    После 27 туров ФНЛ «Балтика», набравшая в стартовых 6 матчах всего 3 очка, но потом выдавшая беспроигрышную серию из 14 матчей (рекорд клуба), занимает седьмое место.

    Напомним, что 30 апреля ФНЛ приняла решение о досрочном завершении нынешнего сезона. 15 мая этот вопрос будет вынесен на бюро Исполкома РФС. 0

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