Кариус подтвердил расторжение контракта с «Бешикташем»

Вратарьобъявил о разрыве арендного соглашения с, после чего его ждет возвращение в

«Сегодня я расторг контракт с "Бешикташем". Обидно, что все завершилось именно таким образом. Но от себя хочу сказать, что я делал все возможное, чтобы решить ситуацию без каких-либо проблем. Я проявлял терпение и говорил руководству одно и то же снова и снова, но ситуация не менялась. К сожалению, они ничего не сделали для решения проблемы и даже отказались от моей помощи, хотя я был готов пойти на сокращение зарплаты», — написал Кариус в Instagram.

«Бешикташ» арендовал игрока у «Ливерпуля» в 2018 году на два года. Его зарплата в турецком клубе составляла 1,5 млн евро в год, однако «Бешикташ» до конца не рассчитался с игроком. Общая задолженность составила 1,6 миллиона.

Контракт Кариуса с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2022 года. 0