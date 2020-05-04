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    Кариус подтвердил расторжение контракта с «Бешикташем»

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    Вратарь Лорис Кариус объявил о разрыве арендного соглашения с «Бешикташем», после чего его ждет возвращение в «Ливерпуль».

    Лорис Кариус
    Лорис Кариус

    «Сегодня я расторг контракт с "Бешикташем". Обидно, что все завершилось именно таким образом. Но от себя хочу сказать, что я делал все возможное, чтобы решить ситуацию без каких-либо проблем. Я проявлял терпение и говорил руководству одно и то же снова и снова, но ситуация не менялась. К сожалению, они ничего не сделали для решения проблемы и даже отказались от моей помощи, хотя я был готов пойти на сокращение зарплаты», — написал Кариус в Instagram.

    «Бешикташ» арендовал игрока у «Ливерпуля» в 2018 году на два года. Его зарплата в турецком клубе составляла 1,5 млн евро в год, однако «Бешикташ» до конца не рассчитался с игроком. Общая задолженность составила 1,6 миллиона.

    Контракт Кариуса с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2022 года. 0

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