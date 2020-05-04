Десять случаев заражения коронавирусом выявлено в клубах первой и второй Бундеслиги

При тестировании игроков, тренеров и сотрудников клубов первой и второй бундеслиг было выявлено десять случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

«В рамках первой волны с четверга было проведено 1724 теста на коронавирус в 36 клубах первой и второй бундеслиг.

Образцы игроков и персонала команд были отобраны и исследованы пятью специализированными лабораторными группами по всей Германии.

Десять случаев заражения было выявлено и доведено до сведения органов здравоохранения. Соответствующие меры, например изоляция пострадавших, проводились непосредственно клубами в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения.

На этой неделе будет проведена вторая волна тестов — здесь также могут быть отдельные положительные результаты тестов, тем более что одной из задач второго раунда является снижение вероятности "ложноотрицательных" результатов, которые никогда нельзя полностью исключить.

DFL продолжит сообщать о результатах после этой второй тестовой волны», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Немецкой футбольной лиги (DFL).

Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Германии по футболу может быть возобновлен в мае. Последние на данный момент матчи чемпионата Германии состоялись 8 марта.

После 25 туров таблицу возглавляет «Бавария», опережающая «Боруссию» из Дортмунда на четыре очка.

Die gesamte Meldung zur ersten #Coronavirus-Testwelle in der #Bundesliga und 2. Bundesliga finden Sie hier ➡️ https://t.co/DPb8dQ1J6w pic.twitter.com/qqecRYZLGu — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL_Official) May 4, 2020

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