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    Десять случаев заражения коронавирусом выявлено в клубах первой и второй Бундеслиги

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    При тестировании игроков, тренеров и сотрудников клубов первой и второй бундеслиг было выявлено десять случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

    Бундеслига собирается возобновить сезон
    Бундеслига собирается возобновить сезон

    «В рамках первой волны с четверга было проведено 1724 теста на коронавирус в 36 клубах первой и второй бундеслиг.

    Образцы игроков и персонала команд были отобраны и исследованы пятью специализированными лабораторными группами по всей Германии.

    Десять случаев заражения было выявлено и доведено до сведения органов здравоохранения. Соответствующие меры, например изоляция пострадавших, проводились непосредственно клубами в соответствии с требованиями местных органов здравоохранения.

    На этой неделе будет проведена вторая волна тестов — здесь также могут быть отдельные положительные результаты тестов, тем более что одной из задач второго раунда является снижение вероятности "ложноотрицательных" результатов, которые никогда нельзя полностью исключить.

    DFL продолжит сообщать о результатах после этой второй тестовой волны», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Немецкой футбольной лиги (DFL).

    Ранее сообщалось, что сезон в чемпионате Германии по футболу может быть возобновлен в мае. Последние на данный момент матчи чемпионата Германии состоялись 8 марта.

    После 25 туров таблицу возглавляет «Бавария», опережающая «Боруссию» из Дортмунда на четыре очка.

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