«Витебск» — «Славия»: счет матча 2:3, обзор голов

В составе победителей отличились Франсис Нарх и Максим Слюсар, который вышел на замену на 71-й минуте при счете 1:2 и оформил дубль на 87-й 89-й минутах.
За хозяев голы забили Артем Гуренко и Ион Николэску.
Эта победа позволила «Славии» набрать 10 очков и подняться на 5-е место в турнирной таблице. «Витебск» располагается на 6-й строчке (10).
В следующем туре «Витебск» сыграет с «Шахтером» 10 мая, «Славия» примет на своем поле «Торпедо-БелАЗ» днем ранее.
Чемпионат Белоруссии. 7-й тур
«Витебск» — «Славия» — 2:3 (0:1)
Голы: Нар, 33 — с пенальти (0:1). Гуренко, 52 (1:1). Николаэску, 65 (2:1). Слюсар, 87 (2:2). Слюсар, 88 — с пенальти (2:3)«Витебск»: Сороко, Чалов, Клопоцкий, Скитов, Назаренко, Каленчук, Волков, Гуренко, Николаэску, Кариока, Матвеенко«Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Ковалевский (Слюсар, 71), Пантя, Тымонюк (Малькевич, 89), Котляров, Костров, Раевский, Мельников (Василевич, 50), НарПредупреждения: Волков, 41. Скитов, 61. Раевский, 64. Клопоцкий, 87