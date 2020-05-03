«Витебск» — «Славия»: счет матча 2:3, обзор голов

Мозырьскаяодержала гостевую победу над(3:2) в матче 7-го тура чемпионата Белоруссии.

В составе победителей отличились Франсис Нарх и Максим Слюсар, который вышел на замену на 71-й минуте при счете 1:2 и оформил дубль на 87-й 89-й минутах.

За хозяев голы забили Артем Гуренко и Ион Николэску.

Эта победа позволила «Славии» набрать 10 очков и подняться на 5-е место в турнирной таблице. «Витебск» располагается на 6-й строчке (10).

В следующем туре «Витебск» сыграет с «Шахтером» 10 мая, «Славия» примет на своем поле «Торпедо-БелАЗ» днем ранее.