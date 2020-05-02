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    СМИ: Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии

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    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес останется на своем посту до окончания ЧМ-2022, сообщает HLN.

    Роберто Мартинес
    Роберто Мартинес

    Контракт с наставником был рассчитан до конца Евро-2020, который был перенесен на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

    Королевская бельгийская футбольная ассоциация пока факт продления контракта с Мартинесом еще не подтвердила.

    Напомним, Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года и привел команду к бронзовым медалям чемпионата мира 2018 года.

    Бельгийцы уверенно заняли первое место в группе квалификации на Евро-2020, выиграв все десять матчей с общей разницей голов 40:3. 0

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