СМИ: Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгииостанется на своем посту до окончания ЧМ-2022, сообщает HLN.

Контракт с наставником был рассчитан до конца Евро-2020, который был перенесен на следующий год в связи с пандемией коронавируса.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация пока факт продления контракта с Мартинесом еще не подтвердила.

Напомним, Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года и привел команду к бронзовым медалям чемпионата мира 2018 года.

Бельгийцы уверенно заняли первое место в группе квалификации на Евро-2020, выиграв все десять матчей с общей разницей голов 40:3. 0