Тренер «Чертаново»: Если «Ротор» или «Химки» поменять местами с нами, они не согласились бы прекратить чемпионат

Главный тренер «Чертаново»прокомментировал итоги голосования руководителей клубов ФНЛ, на котором большинством голосов было принято решение о досрочном прекращении сезона 2019/20.

Окончательно сезон в первенстве может быть завершен по решению исполкома РФС, заседание которого намечено на 15 мая.

«Конечно, мы против досрочного прекращения сезона.Если бы "Ротор" и "Химки" поменять местами с "Торпедо" и нашей академией, то они тоже бы не согласили с таким решением.

У нас одинаковое количество очков с "Химками", и мы не проходим только по дополнительным показателям.

Очень обидно получается: у нас уникальный проект, мы играем исключительно своими воспитанниками, молодыми российскими футболистами.

Мы проделали огромный путь и не по своей вине лишилась шанса подняться выше. Если уж доиграть второй круг невозможно, хотелось бы принять участие в стыковых матчах в соответствии с регламентом.

Таблица еще может поменяться из-за снятия "Армавира"? Мы еще с ними не играли во втором круге. Торпедовцы проиграли свои матчи с "Армавиром".

Если сезон возобновиться, и "Армавир" с "Лучом" реально снимутся, а не доиграют вторыми составами, значит и торпедовцы получат преимущество.

Сергей Игнашевич предложил провести мини-турнир претендентов на выход в РПЛ. А сколько клубов должны играть в нем? Кто это определит? Мы приходим к тому, что несправедливым будет любое решение, кроме как два законченных круга.

Кто-то сыграл дома, кто-то на выезде. В последних 13 матчах наши результаты — супер: 10 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

Спортивный принцип будет соблюден, если только мы отыграем по регламенту, который был принят до начала сезона.

Игроки расстроены, конечно, и не только наши. Почитайте любое высказывание "Торпедо" или "Нефтехимика". Все спортсмены амбициозны, ставят высокие цели и хотят их достичь», — рассказал Осинькин «Спорт-Экспрессу». 0