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    Тренер «Чертаново»: Если «Ротор» или «Химки» поменять местами с нами, они не согласились бы прекратить чемпионат

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    Главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин прокомментировал итоги голосования руководителей клубов ФНЛ, на котором большинством голосов было принято решение о досрочном прекращении сезона 2019/20.

    Игорь Осинькин
    Игорь Осинькин

    Окончательно сезон в первенстве может быть завершен по решению исполкома РФС, заседание которого намечено на 15 мая.

    «Конечно, мы против досрочного прекращения сезона.Если бы "Ротор" и "Химки" поменять местами с "Торпедо" и нашей академией, то они тоже бы не согласили с таким решением.

    У нас одинаковое количество очков с "Химками", и мы не проходим только по дополнительным показателям.

    Очень обидно получается: у нас уникальный проект, мы играем исключительно своими воспитанниками, молодыми российскими футболистами.

    Мы проделали огромный путь и не по своей вине лишилась шанса подняться выше. Если уж доиграть второй круг невозможно, хотелось бы принять участие в стыковых матчах в соответствии с регламентом.

    Таблица еще может поменяться из-за снятия "Армавира"? Мы еще с ними не играли во втором круге. Торпедовцы проиграли свои матчи с "Армавиром".

    Если сезон возобновиться, и "Армавир" с "Лучом" реально снимутся, а не доиграют вторыми составами, значит и торпедовцы получат преимущество.

    Сергей Игнашевич предложил провести мини-турнир претендентов на выход в РПЛ. А сколько клубов должны играть в нем? Кто это определит? Мы приходим к тому, что несправедливым будет любое решение, кроме как два законченных круга.

    Кто-то сыграл дома, кто-то на выезде. В последних 13 матчах наши результаты — супер: 10 побед, 2 ничьи и 1 поражение.

    Спортивный принцип будет соблюден, если только мы отыграем по регламенту, который был принят до начала сезона.

    Игроки расстроены, конечно, и не только наши. Почитайте любое высказывание "Торпедо" или "Нефтехимика". Все спортсмены амбициозны, ставят высокие цели и хотят их достичь», — рассказал Осинькин «Спорт-Экспрессу». 0

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