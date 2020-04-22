Халк выразил желание вернуться в «Порту»

Нападающий «Шанхай СИПГ»заявил о желании вернуться в португальский

Бразильский футболист защищал цвета «Порту» с 2008 по 2012 год, затем перешел в петербургский «Зенит». Летом 2016 года бразилец пополнил ряды китайского «Шанхай СИПГ».

«Конечно, у меня есть желание вернуться. Я уже несколько раз говорил об этом — "Порту" живет в моем сердце, и вернуться было бы моей мечтой.

Я стараюсь быть профессионалом. Я входил и выходил из "Порту" через парадную дверь, затем я отправился в "Зенит".

Я побил трансферный рекорд клуба (по данным СМИ, 60 миллионов евро — прим. ред.)… Затем меня продали в Китай почти по той же цене.

Я продолжал свою работу, я всегда держался на одном уровне. Пока я в хорошей физической форме, я буду продолжать играть», — цитирует Халка A Bola. 0