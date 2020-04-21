Агент: Летом у Шакири будет много предложений

Агент и брат полузащитниказаявил, что ждет ряд предложений по трансферу футболиста в летнее межсезонье.

«Думаю, летом у Джердана будет много предложений. Уже в январе был конкретный интерес со стороны пары клубов. Их названия упоминались в прессе. Они снова постучатся.

У него сложилась непростая ситуация в "Ливерпуле" из-за травм. Сейчас он общается с тренером по поводу игровой практики. Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Думаю, Джердан заслуживает гораздо большего», — приводит слова Эрдина Шакири KTV.

Напомним, Шакири перешел в «Ливерпуль» из «Сток Сити» в 2018 году за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в летнее межсезонье Шакири покинет «Ливерпуль». 0