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    Агент: Летом у Шакири будет много предложений

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    Агент и брат полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири Эрдин Шакири заявил, что ждет ряд предложений по трансферу футболиста в летнее межсезонье.

    Джердан Шакири
    Джердан Шакири

    «Думаю, летом у Джердана будет много предложений. Уже в январе был конкретный интерес со стороны пары клубов. Их названия упоминались в прессе. Они снова постучатся.

    У него сложилась непростая ситуация в "Ливерпуле" из-за травм. Сейчас он общается с тренером по поводу игровой практики. Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше. Думаю, Джердан заслуживает гораздо большего», — приводит слова Эрдина Шакири KTV.

    Напомним, Шакири перешел в «Ливерпуль» из «Сток Сити» в 2018 году за 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось, что в летнее межсезонье Шакири покинет «Ливерпуль». 0

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