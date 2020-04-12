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    Родолфо заявил об идеальной ситуации в Грозном в плане безопасности

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    Администратор «Ахмата» Родолфо прокомментировал информацию о том, что бразильские футболисты команды хотят вернуться на родину.

    Родолфо
    Родолфо

    «В Грозном все просто идеально в плане безопасности. Проблема происходит во всем мире, а не только здесь или в Москве. У нас все нормально, находимся на карантине. Не беспокоит ли комендантский час? Мы можем же все сделать днем. У тех, кто работает, тоже есть определенное время на все. Просто гулять нельзя. С тем, чтобы купить продукты, тоже нет проблем — у нас два магазина рядом.

    Моя семья находится в Бразилии. Я тоже пытался поехать домой, но как только мы узнали, что границы закрыли везде, не только у нас… Мы не успели. Хотели поехать домой и не успели. Конечно, в мыслях это было, но ничего страшного. Я считаю, что в этой ситуации важнее здоровье. Конечно, нам неудобно, скучно, но это форс-мажор. Мы же ничего не можем поменять.

    Тяжело ли без семьи? Всем тяжело. У нас не только бразильцы, но и венесуэльцы не могут поехать домой. Африканцы тоже не успели. В "Локомотиве" Мурило, например, не успел домой поехать. Это не только у нас, а везде.

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    • Как иностранцы в команде реагируют на это? Есть люди, которые думают, что они еще могут поехать домой. Сейчас самые тяжелые моменты, потому что у нас отпуск, тренировок нет. Это тяжело, потому что все время дома, дома, дома… Нам, конечно, передали индивидуальную работу для дома, но все равно это скучно. А так у нас здесь все идеально — зарплату платят вовремя, никаких проблем нет», — приводит слова Родолфо Sport24. 0

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