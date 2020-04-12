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    Гендиректор «Ахмата» отреагировал на жалобы бразильцев

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    Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о том, что бразильские футболисты пытаются вернуться на родину, чтобы переждать там пандемию коронавируса.

    Ахмед Айдамиров
    Ахмед Айдамиров

    Ранее Фелипе Визеу и Раванелли пожаловались, что не могут покинуть Грозный.

    «Самовольно выходить на улицу, конечно же, нельзя. Все сидят на карантине. Если в магазин или в аптеку, то для этого в команде есть переводчик. Они с ним на прямом контакте.

    Клубу они не жаловались. Просто, наверное, всем непривычно сейчас на карантине. Во всем мире сейчас ограничение.

  • Бразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину
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    • Скорее всего, интервью просто неправильно перевели, и они говорят о том, что трудно сидеть в четырех стенах», — цитирует Айдамирова Sport24. 0

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