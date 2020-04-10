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    «Реал» интересуется Упамекано

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    Защитник «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает As.

    Дайо Упамекано
    Дайо Упамекано

    По данным издания, 21-летний француз возглавляет список интересов главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана на позицию центрального защитника.

    Специалист видит Упамекано в качестве первого запасного клуба на эту позицию, сразу за Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном.

    Зидан недоволен игрой нынешних запасных «Реала» — Начо Фернандеса и Эдера Милитао.

    Ранее сообщалось, что интерес к Упамекано проявляют «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

    Срок контракта игрока с «Лейпцигом» истекает летом 2021 года. 0

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