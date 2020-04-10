«Реал» интересуется Упамекано

Дайо Упамекано
globallookpress.com
По данным издания, 21-летний француз возглавляет список интересов главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана на позицию центрального защитника.
Специалист видит Упамекано в качестве первого запасного клуба на эту позицию, сразу за Серхио Рамосом и Рафаэлем Вараном.
Зидан недоволен игрой нынешних запасных «Реала» — Начо Фернандеса и Эдера Милитао.
Ранее сообщалось, что интерес к Упамекано проявляют «Барселона», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Срок контракта игрока с «Лейпцигом» истекает летом 2021 года. 0