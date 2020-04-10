Санчо открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник дортмундской «Боруссии»открыт для перехода в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Athletic

Как утверждает издание, 20-летний футболист готов перебраться именно в Манчестер, поскольку сохранил много знакомств в этом городе, когда посещал академию «Манчестер Сити».

Также известно, что Санчо дружит с Маркусом Рашфордом, который недавно признался, что хотел бы играть вместе с хавбеком «Боруссии».

На Санчо также претендуют «Ливерпуль» и «Челси», но они не готов платить за него большие деньги.

В нынешнем сезоне Санчо забил 14 голов и сделал 15 передач в 23 матчах Бундеслиги. 0