«Ростов» может начать групповые тренировки 1 мая

планирует возобновить общекомандные тренировки, которые в настоящий момент приостановлены из-за ситуации с коронавирусом, 1 мая.

«Планируем 1 мая собрать команду, как будет развиваться ситуация, как обстановка будет здесь в Ростове-на-Дону, возможно, приступим к тренировкам, потому что Российская премьер-лига планирует как один из вариантов начать 7 июня, возобновить чемпионат, но это все вилами на воде писано, и я думаю, что никто не знает, когда мы начнем, как все будет происходить.

Но пока на данный момент ориентируемся начать 1 мая общекомандные тренировки, возможно, с какими-то элементами разбития на группы, потому что не знаем, как все будет складываться.

Есть каждодневные задания, они рассылаются, футболисты присылают каждый день видеоотчеты о своих тренировках, подготовке. Для занятий дома тоже подготовились заранее, у всех футболистов есть и коврики, и дорожки купили, гантели.

Тренируются по мере возможностей, кто-то больше, кто-то меньше, но, в принципе, поддерживаются в таком режиме, мягком, можно сказать, что у футболистов сейчас практически отпуск, но с элементами поддержания формы», — цитирует наставника ростовской команды Валерия Карпина ТАСС.

Напомним, РПЛ официально приостановлена до 31 мая. 0