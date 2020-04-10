Гендиректор «Сочи»: Кокорин тоже будет участвовать в процессе сокращения зарплат

Александр Кокорин
globallookpress.com
«По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», — сказал Рубашко «Чемпионату».
Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Игрок сразу договорился с руководством клуба о выплате зарплаты за все месяцы, на протяжении которых он будет выступать за клуб с черноморского побережья.
Кокорин провел 4 матча в РПЛ за «Сочи» в этом сезоне, набрав 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» 0