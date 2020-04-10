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    Гендиректор «Сочи»: Кокорин тоже будет участвовать в процессе сокращения зарплат

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    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что форвард Александр Кокорин, как и другие футболисты клуба, будет участвовать в процессе понижения зарплат.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», — сказал Рубашко «Чемпионату».

    Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

    Игрок сразу договорился с руководством клуба о выплате зарплаты за все месяцы, на протяжении которых он будет выступать за клуб с черноморского побережья.

    Кокорин провел 4 матча в РПЛ за «Сочи» в этом сезоне, набрав 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» 0

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