Гендиректор «Сочи»: Кокорин тоже будет участвовать в процессе сокращения зарплат

Генеральный директор «Сочи»сообщил, что форвард, как и другие футболисты клуба, будет участвовать в процессе понижения зарплат.

«По Александру Кокорину вопрос решается, но он также будет участвовать в процессе сокращения зарплат», — сказал Рубашко «Чемпионату».

Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Игрок сразу договорился с руководством клуба о выплате зарплаты за все месяцы, на протяжении которых он будет выступать за клуб с черноморского побережья.

Кокорин провел 4 матча в РПЛ за «Сочи» в этом сезоне, набрав 5 (3+2) очков по системе «гол+пас» 0