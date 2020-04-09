Луиш Фигу: Время «Галактикос» никогда не повторится

Бывший полузащитникпрокомментировал свое выступление за мадридский клуб.

«Годы, которые мы провели в Мадриде, были особенными. Атмосфера была хорошей, в команде было много талантливых игроков. Каждый знал свою роль и позицию в клубе. Здесь были великие моменты. Время "Галактикос" никогда не повторится.

Футбол непредсказуем, в нем много неопределенности, поэтому он так красив. Мы все знали свою роль. В некоторых местах нас хотели убить, например в Памплоне. У нас была возможность собрать игроков, которые сочетали в себе талант и многие человеческие качества», — цитирует Фигу AS.

Напомним, Фигу выступал за «Реал» в период с 2000 по 2005 год. В составе «Королевского клуба» он сыграл 239 матчей и забил 57 мячей. 0