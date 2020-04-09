Евсеев: Чемпионат нужно доиграть

Главный тренерзаявил, что не видит проблемы в том, чтобы доиграть чемпионат России, приостановленный в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

«Доигрывать. В чем проблема? Новый сезон можем начать в сентябре. У каждого человека свое мнение. Мое такое: мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.

Да мы и с ЦСКА играли практически без болельщиков. Было там тысяч пять. Что теперь поделать? А так неприятно, конечно, мы же играем для болельщиков», — цитирует Евсеева Sport24.

Напомним, что чемпионат России был прерван 17 марта после 22 туров. 0