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    Евсеев: Чемпионат нужно доиграть

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев заявил, что не видит проблемы в том, чтобы доиграть чемпионат России, приостановленный в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «Доигрывать. В чем проблема? Новый сезон можем начать в сентябре. У каждого человека свое мнение. Мое такое: мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы доиграть? Осталось-то восемь туров. Играйте среда–воскресенье.

    Да мы и с ЦСКА играли практически без болельщиков. Было там тысяч пять. Что теперь поделать? А так неприятно, конечно, мы же играем для болельщиков», — цитирует Евсеева Sport24.

    Напомним, что чемпионат России был прерван 17 марта после 22 туров. 0

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