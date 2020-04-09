УЕФА не планирует сокращать количество городов-хозяев Евро

прокомментировали информацию о возможном сокращении городов, которые примутв 2021 году.

Как сообщает Sky Sports, представитель организации заявил, что целью является сохранение расписания и мест проведения матчей. Тем не менее, календарь турнира по-прежнему официально не утвержден, и УЕФА ведет переговоры со всеми 12 городами-хозяевами.

Ранее сообщалось, что Италия и Испания, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения коронавируса в Европе, выразили сомнения в своей готовности принять матчи Евро, а еще на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения турнира.

Напомним, чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Евро-2020 должен был состояться в следующих городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам. 0