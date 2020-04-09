КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джанни Инфантино должен спасти футболСможет ли ФИФА вытащить футбол из коронавирусной ямы?
  • 16:44
    • УЕФА не планирует сокращать количество городов-хозяев Евро
  • 16:14
    • Клуб Смолова снизил зарплаты из-за коронавируса
  • 15:13
    • «Краснодар» и «Локомотив» интересуются форвардом «Янг Бойз»
  • 14:16
    • «Интеру» интересен защитник «Арсенала»
  • 12:04
    • Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
    Все новости спорта

    УЕФА не планирует сокращать количество городов-хозяев Евро

    Футбол Евро-2020 УЕФАКоронавирус в спорте Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    В УЕФА прокомментировали информацию о возможном сокращении городов, которые примут чемпионат Европы в 2021 году.

    Евро должен пройти в 12 городах
    Евро должен пройти в 12 городах

    Как сообщает Sky Sports, представитель организации заявил, что целью является сохранение расписания и мест проведения матчей. Тем не менее, календарь турнира по-прежнему официально не утвержден, и УЕФА ведет переговоры со всеми 12 городами-хозяевами.

    Ранее сообщалось, что Италия и Испания, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения коронавируса в Европе, выразили сомнения в своей готовности принять матчи Евро, а еще на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения турнира.

    Напомним, чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесен с лета 2020 года на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

    Евро-2020 должен был состояться в следующих городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить играть
  • 00:52
    •
  • Прогноз
  • «Неман» — «Белшина»
  • 1.97
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Неман» очки в домашнем матче?
  • «Неман» — «Белшина». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • Экспресс дня 10 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
  • Выиграет ли бронзовый призер у новичка высшего дивизиона?
  • «Файзканд» — «Регар-ТадАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Футбол в Бурунди Футбол Никаких празднований и рукопожатий. В Бурунди решили продолжить игратьОфициально в стране зафиксировано всего три случая заражения коронавирусом 00:520
  • 07:00
    • Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах
  • 17:45
    • Джовинко может вернуться в Италию
  • 17:27
    • Холанн: Я не должен переоценивать себя
    АПЛ ждут огромные финансовые потери Футбол Английский футбол в опасности из-за коронавируса. На кону — безумные деньгиАнглийская Премьер-лига получит мощнейший финансовый удар, если сезон будет завершен досрочно Вчера в 17:310
  • Экспресс дня

  • «Неман» справится дома с аутсайдером?
  • 2.64
    •
  • 16:54
    • Футболисты «Динамо» помогли волонтерам в борьбе с коронавирусом
  • 16:28
    • В Англии не планируют тренироваться до середины мая
  • 15:58
    • «МЮ» и «Ювентус» претендуют на полузащитника «Реала»
    Павел Недвед Футбол Большой подвиг перед еще большими: «Ювентус» на «Камп Ноу» оставил «Барсу» без еврокубковКоронавирус поставил на паузу практически все футбольные соревнования, включая еврокубки. Поэтому вспомним об игре в ЛЧ сезона 2002/2003 Вчера в 16:520
  • 15:45
    • Пилоты команды Формулы-1 сократили себе зарплату
  • 15:30
    • «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с защитником
  • 15:16
    • «Химки» ведут переговоры со Шведом о новом контракте
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.97
  • Прогноз на матч Неман — Белшина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.64
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Файзканд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Слуцк — Витебск
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 17/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие