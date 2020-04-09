«Барселона» выставила условие «Челси» по трансферу Коутиньо

Полузащитник, в настоящее время выступающий на правах аренды за, может вернуться в Англию, где ранее играл за

Каталонцы продолжают вести переговоры по бразильцу с «Челси». Оба клуба готовы оформить переход Филиппе на правах аренды, и синие не против платить ему зарплату в полном объеме, однако стороны расходятся относительно судьбы футболиста после истечения договора.

Как сообщает Sport.es, «Барселона» хочет обязать лондонцев выкупить хавбека по окончании аренды за € 65 млн. «Челси» же готов увеличить клаусулу, но хочет сделать ее активацию необязательной.

В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 22 матча в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. 0