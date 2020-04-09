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    «Барселона» выставила условие «Челси» по трансферу Коутиньо

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    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Баварию», может вернуться в Англию, где ранее играл за «Ливерпуль».

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    Каталонцы продолжают вести переговоры по бразильцу с «Челси». Оба клуба готовы оформить переход Филиппе на правах аренды, и синие не против платить ему зарплату в полном объеме, однако стороны расходятся относительно судьбы футболиста после истечения договора.

    Как сообщает Sport.es, «Барселона» хочет обязать лондонцев выкупить хавбека по окончании аренды за € 65 млн. «Челси» же готов увеличить клаусулу, но хочет сделать ее активацию необязательной.

    В нынешнем сезоне 27-летний полузащитник провел 22 матча в чемпионате Германии, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. 0

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