Источник: АПЛ намерена объявить о досрочном завершении сезона

Спортивный директорсообщил, что в ближайшее время АПЛ может сообщить о решении досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

«Федерация Бельгии уже приняла решение о завершении сезона, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА. В АПЛ собираются выпустить подобное заявление, потому что ситуация там становится очень, очень серьезной.

Я, честно говоря, просто надеюсь, что мы сможем снова насладиться футболом после коронавируса. Неважно, сколько времени это займет, нам нужно выбраться из этой опасной зоны. Я переживаю за следующие сезоны, а не за старые», — приводит слова Марино Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

Напомним, что у «Удинезе» и английского «Уотфорда» общий владелец — итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо. 0