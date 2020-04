Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Вследствие осложнений от коронавируса умерла— мать главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что женщина заболела коронавирусом, вследствие чего ее организм не смог справиться с болезнью. На момент смерти ей было 82 года. Она скончалась в Барселоне.

«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», — пишет пресс-служба «горожан».

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .