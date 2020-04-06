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    Чеферин: Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом

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    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с чемпионством «Ливерпуля» и вручением титула АПЛ после приостановки турнира из-за распространения коронавируса.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    «Не вижу сценария, при котором "Ливерпуль" останется без титула.

    Если чемпионат Англии возобновят, то они почти наверняка выиграют АПЛ. В теории еще не все решено, но фактически "Ливерпуль" находится на грани чемпионства.

    Еще раз, конечно, я не вижу сценария, в котором "Ливерпуль" не станет чемпионом.

    Понимаю, что фанаты будут разочарованы, если это произойдет при пустых трибунах или даже в офисах на переговорах, но я верю, что они так или иначе получат титул», — приводит слова Чеферина Ekipa 24.

    «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 29 игр с 82 очками. На второй строчке — «Манчестер Сити» с 57 баллами после 28 матчей. 0

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