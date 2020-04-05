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    УЕФА опроверг слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа

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    Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опровергла слова президента организации Александера Чеферина о том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов должен завершиться не позднее 3 августа.

    Александер Чеферин
    Александер Чеферин

    1 апреля стало известно, что возобновление еврокубковых матчей перенесено на неопределенное время в связи с пандемией COVID-19.

    Глава УЕФА Александр Чеферин в интервью немецкому телевидению назвал крайнюю дату финала Лиги чемпионов — 3 августа.

    «Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил ZDF, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа. Но это не соответствует действительности.

    Президент очень четко обозначил, что не будет устанавливать точные даты окончания сезона», — говорится в пресс-релизе УЕФА.

    Также в релизе отмечено, что матчи еврокубков могут пройти в июле и августе. 0

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