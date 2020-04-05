УЕФА опроверг слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа

Пресс-служба(УЕФА) опровергла слова президента организациио том, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов должен завершиться не позднее 3 августа.

1 апреля стало известно, что возобновление еврокубковых матчей перенесено на неопределенное время в связи с пандемией COVID-19.

Глава УЕФА Александр Чеферин в интервью немецкому телевидению назвал крайнюю дату финала Лиги чемпионов — 3 августа.

«Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил ZDF, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа. Но это не соответствует действительности.

Президент очень четко обозначил, что не будет устанавливать точные даты окончания сезона», — говорится в пресс-релизе УЕФА.

Также в релизе отмечено, что матчи еврокубков могут пройти в июле и августе. 0