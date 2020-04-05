Раньери: Игроки не машины, которые включаются и выключаются по щелчку

Главный тренерподелился мыслями о возможном продолжении сезона в Серии А. Также он поговорил с журналистами о карантине и том, как коронавирус может повлиять на здоровье футболистов.

«Это было необходимо, хотя и волнительно. Мы столкнулись с невидимой болезнью, и неясно, как с ней бороться.

Нужно успокоиться. Правительство может говорить, можем мы возобновлять матчи или нет, но решение будут принимать врачи.

Есть информация, что этот вирус может давать осложнения на сердце. Долг "Сампы" и остальных команд, долг врачей перед тем, как мы возобновим тренировки, — удостовериться в том, что игроки полностью здоровы.

Это должен быть не какой-то общий осмотр, а полноценная проверка сердца. Здоровье — это не шутки.

Я бы никогда не отказался от матчей, но нужно серьезно относиться к таким чрезвычайным ситуациям.

Игроки не машины, которые включаются и выключаются по щелчку, как отметил наш президент Ферреро. Перед возобновлением игр нужны недели подготовки.

Говорят о проведении матчей на нейтральных полях, кроме некоторых регионов.

Я не согласен: или мы играем везде, или не играем нигде», — цитирует специалиста La Reppublica. 0