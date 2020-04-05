Раньери: Игроки не машины, которые включаются и выключаются по щелчку

«Это было необходимо, хотя и волнительно. Мы столкнулись с невидимой болезнью, и неясно, как с ней бороться.
Нужно успокоиться. Правительство может говорить, можем мы возобновлять матчи или нет, но решение будут принимать врачи.
Есть информация, что этот вирус может давать осложнения на сердце. Долг "Сампы" и остальных команд, долг врачей перед тем, как мы возобновим тренировки, — удостовериться в том, что игроки полностью здоровы.
Это должен быть не какой-то общий осмотр, а полноценная проверка сердца. Здоровье — это не шутки.
Я бы никогда не отказался от матчей, но нужно серьезно относиться к таким чрезвычайным ситуациям.
Игроки не машины, которые включаются и выключаются по щелчку, как отметил наш президент Ферреро. Перед возобновлением игр нужны недели подготовки.
Говорят о проведении матчей на нейтральных полях, кроме некоторых регионов.
Я не согласен: или мы играем везде, или не играем нигде», — цитирует специалиста La Reppublica. 0