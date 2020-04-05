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    СМИ: Игроки клубов АПЛ не согласны на сокращение зарплат на 30 процентов

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    Капитаны всех клубов АПЛ создали групповой чат в мессенджере WhatsApp, чтобы вместе обсудить план противостоянию сокращению зарплате, сообщает Daily Mail.

    Игроки АПЛ не хтят урезания зарплат
    Игроки АПЛ не хтят урезания зарплат

    Как сообщает источник, футболисты не хотят терять 30 процентов своего жалования во время паузы турнира из-за пандемии коронавируса.

    Игроки пошли на такие меры после того, как руководство АПЛ обсудило свои планы с Ассоциацией профессиональных футболистов. Один из капитанов назвал такие требования от лиги «отвратительными».

    Сообщается, что игроки готовы пойти на значительные финансовые жертвы, но настаивают на том, чтобы их деньги шли на благотворительные цели, а не возвращались к состоятельным владельцам клубов.

    Но он также утверждает, что основным камнем преткновения остается общий подход, потому что разные клубы обращаются напрямую к игрокам и пытаются заставить их подписать пересмотренные контракты.

    Ранее «Ювентус», «Барселона» и «Реал» уже договорились с игрокам относительно временного сокращения зарплаты из-за паузы в сезоне. 0

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