25 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Саутгемптон». Начало встречи — 23:10 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Саутгемптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: сейчас «Челси» идет седьмым в таблице АПЛ с 43 очками.

Последние матчи: в 26-м туре команда Энцо Марески проиграла в гостях «Астон Вилле» со счетом 1:2. Все начиналось для «Челси» просто прекрасно, уже на 9-й минуте Энцо Фернандес открыл счет после передачи Педру Нету.

Все изменилось после перерыва. Соперник полностью завладел инициативой на поле и смог переломить ход игры, забив два мяча, один из которых на исходе основного времени матча.

Ранее было поражение в чемпионате от «Брайтона» (0:3) и от него же в Кубке Англии (1:2).

Не сыграют: травмированы — Бадиашиль (з), Фофана (з), Лавиа (п), Мадуэке (п), Джексон (н), Гуйи (н), дисквалифицирован — Мудрик (п).

Состояние команды: спад «Челси» немного затянулся, видно, что команда сейчас не в форме и не в лучшем физическом состоянии. Ко всем проблемам добавился и переполненный лазарет, где находится почти половина состава. Тем не менее, качество в игре «синих» видно — вскоре команда должна вернуть себе былую форму.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: после 26 туров «Саутгемптон» является главным аутсайдером в таблице АПЛ с 9 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: матч против «Брайтона» (0:4) получился провальным против «Саутгемптона» и поражение в нем было абсолютно заслуженным. «Святые» играли очень плохо и полностью заслужили разгром в этой встрече, практически не угрожая воротам противника.

До этого «Саутгемптон» дома уступил «Борнмуту» (1:3) и в Кубке Англии «Бернли» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Беднарек (з), Харвуд-Бейлиз (з), Лаллана (п), Фрейзер (п).

Состояние команды: похоже, определился первый кандидат на вылет — «Саутгемптон». Команда выглядит откровенно слабой и бесхарактерной, как только пропускает один-два мяча, начинает сыпаться и не может ничем ответить. Приход на пост Ивана Юрича только усугубил ситуацию, его методы, как и в «Роме» в прошлом сезоне, не сработали.

Статистика для ставок

В первом круге «Челси» в гостях победил «Саутгемптон» (5:1)

В позапрошлом сезоне «Саутгемптон» был сильнее в обоих матчах (2:1, 1:0)

«Саутгемптон» проиграл 7 из 9 матчей в 2025 году во всех турнирах, «Челси» идет серией из трех побед кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Челси» дают 1,25, а на «Саутгемптон» — 11,0, ничью букмекеры оценивают в 6,90.

Тотал меньше 3,5 идет за 2,05, а тотал больше3,5 можно взять за 1,82.

Прогноз: даже слабый сейчас «Челси» выглядит на голову выше своего соперника и должен добиться победы в этой встрече с сухим счетом. Даже с учетом проблем в центре обороны команда Мареска не должна пропускать, а за такой высокий коэффициент подобный исход точно стоит попробовать.

Основная ставка: «Саутгемптон» не забьет за 2,37.

Прогноз: также можно попробовать чуть более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа «Челси» плюс тотал меньше 3,5 за 2,80.