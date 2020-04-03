Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса

Полузащитник «Милана» Даниэль Мальдини сообщил, что вылечился от коронавируса.

О заражении коронавирусом технического директора красно-черных Паоло Мальдини и его младшего сына стало известно 21 марта.

«Со мной все хорошо, у меня больше нет симптомов. Вернулся к индивидуальным тренировкам», — сказал 18-летний футболист, общаясь с подписчиками в инстаграме.

Даниэль Мальдини дебютировал в серии А 2 февраля, сыграв одну минуту в домашнем матче «Милана» против «Вероны» (1:1). Мальдини-младший забил 32 гола в 67 матчах за «Милан» на молодежном уровне. 0