Колосков: Примеру «Луча» последуют и другие клубы

Почетный президент РФСсчитает, что снятие «Луча» — не последнее в профессиональных лигах.

«Последствия коронавируса скажутся самым непосредственным образом на российском футболе — как на профессиональном, так и на детско-юношеском. Пострадает вся структура. Экономике нанесен большой ущерб!

Не забывайте, что у нас абсолютное большинство клубов находится на бюджете. Бюджет пополняется за счет налогов. А раз нет сейчас прибыли, нет доходов, значит, нет и налогов. Цепочка довольно простая. Поэтому нужно готовиться к тому, что команды начнут сниматься.

Владивостокские власти тут тоже можно понять. Сейчас футбол явно не на первом месте. Думаю, примеру "Луча" последуют и другие клубы. Это неизбежно», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс». 0