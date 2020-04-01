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    Колосков: Примеру «Луча» последуют и другие клубы

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что снятие «Луча» — не последнее в профессиональных лигах.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    «Последствия коронавируса скажутся самым непосредственным образом на российском футболе — как на профессиональном, так и на детско-юношеском. Пострадает вся структура. Экономике нанесен большой ущерб!

    Не забывайте, что у нас абсолютное большинство клубов находится на бюджете. Бюджет пополняется за счет налогов. А раз нет сейчас прибыли, нет доходов, значит, нет и налогов. Цепочка довольно простая. Поэтому нужно готовиться к тому, что команды начнут сниматься.

    Владивостокские власти тут тоже можно понять. Сейчас футбол явно не на первом месте. Думаю, примеру "Луча" последуют и другие клубы. Это неизбежно», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс». 0

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