Габбьядини сдал отрицательный тест на коронавирус

Нападающий «Сампдории», который первым в команде заразился коронавирусом, рассказал о своем самочувствии.

«Заболевания протекало в мягкой форме. Один день у меня была температура и еще пять или шесть дней — неприятный кашель.

Все это время я находился дома и ежедневно общался с врачами. Последний тест дал отрицательный результат, но по правилам мне нужно подождать еще сутки и после этого провести повторную проверку, чтобы убедиться, что я победил вирус», — приводит слова Габбьядини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что в «Сампдории» всего заразилось COVID-19 семь футболистов. 0