«Реал» намерен летом подписать форварда «Арсенала»

Нападающийпредстоящим летом может стать игроком мадридского, информирует AS.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан связался с 30-летним габонцем, чтобы сообщить о планах мадридцев попытаться оформить его трансфер.

Сам же Обамеянг не планирует продлевать истекающий через год контракт с «канонирами», поэтому этим летом он должен быть выставлен на трансфер. Лондонцы хотят получить за футболиста минимум 55 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 габонец забил 20 голов и отдал одну результативную передачу в 32 матчах за «Арсенал». 0