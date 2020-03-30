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    «Реал» намерен летом подписать форварда «Арсенала»

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    Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг предстоящим летом может стать игроком мадридского «Реала», информирует AS.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    По информации источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан связался с 30-летним габонцем, чтобы сообщить о планах мадридцев попытаться оформить его трансфер.

    Сам же Обамеянг не планирует продлевать истекающий через год контракт с «канонирами», поэтому этим летом он должен быть выставлен на трансфер. Лондонцы хотят получить за футболиста минимум 55 миллионов евро.

    В сезоне-2019/20 габонец забил 20 голов и отдал одну результативную передачу в 32 матчах за «Арсенал». 0

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