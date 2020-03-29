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    Кейн: Надо попробовать доиграть чемпионат Англии до июля

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    Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил, что нужно постараться доиграть прерванный из-за коронавируса чемпионат Англии до июля.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Чемпионат Англии был официально приостановлен до начала мая, однако возобновление соревнований зависит от дальнейшей ситуации с распространением вируса.

    «Знаю, что АПЛ постарается сделать все, чтобы доиграть сезон. Я чувствую, что мы должны попробовать это сделать.

    Но должна быть черта, после которой следует сказать: "Все, хватит". Возможно, нам придется сказать, что у нас не получится доиграть сезон.

    С точки зрения футболистов, мы должны попробовать доиграть сезон. Продлевать его до июля и августа, сдвигать следующий сезон — не вижу особого смысла.

    Для меня крайним сроком является конец июня. Если сезон не будет завершен до конца июня, надо изучить варианты и сосредоточиться на следующем сезоне», — приводит слова Кейна Sky Sports.

    Лига чемпионов и Лига Европы, как и почти все европейские чемпионаты, были прерваны из-за распространения коронавируса. Чемпионат Европы-2020 перенесен на следующий год. 0

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