Кейн: Надо попробовать доиграть чемпионат Англии до июля

Нападающий лондонского «Тоттенхэма»заявил, что нужно постараться доиграть прерванный из-за коронавируса чемпионат Англии до июля.

Чемпионат Англии был официально приостановлен до начала мая, однако возобновление соревнований зависит от дальнейшей ситуации с распространением вируса.

«Знаю, что АПЛ постарается сделать все, чтобы доиграть сезон. Я чувствую, что мы должны попробовать это сделать.

Но должна быть черта, после которой следует сказать: "Все, хватит". Возможно, нам придется сказать, что у нас не получится доиграть сезон.

С точки зрения футболистов, мы должны попробовать доиграть сезон. Продлевать его до июля и августа, сдвигать следующий сезон — не вижу особого смысла.

Для меня крайним сроком является конец июня. Если сезон не будет завершен до конца июня, надо изучить варианты и сосредоточиться на следующем сезоне», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Лига чемпионов и Лига Европы, как и почти все европейские чемпионаты, были прерваны из-за распространения коронавируса. Чемпионат Европы-2020 перенесен на следующий год. 0