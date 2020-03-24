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    Матип рассказал о подавленном состоянии Месси после поражения на «Энфилде»

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    Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип вспомнил, как встретил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов сезона 2018/19.

    Жоэль Матип
    Жоэль Матип

    Тогда «красные» победили со счетом 4:0 и вышли в финал турнира, который впоследствии выиграли.

    «После игры мы встали вместе с фанатами около трибуны Коп и вместе спели "You'll never walk alone". Это один из самых прекрасных моментов в моей карьере.

    Я не думал ни о чем, просто парил в облаках вместе с фанатами. После этого мне потребовалось пройти допинг-тест. Я зашел в маленькую комнату, в которой сидел очень подавленный парень: Лионель Месси.

    Мыбыли знакомы, но это знакомство не работает так, что вы будто сидите в маленьком помещении и вместе пьете кофе. Все продолжали праздновать, а я сидел в маленькой комнате с Месси», — приводит 11 Freunde слова Матипа. 0

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