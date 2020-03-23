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    Инфантино: Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему

    Футбол ФИФАКоронавирус в спорте
    Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался касательно возможных сроков возобновления сезона.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    «Здоровье идет на первом месте, а потом уже все остальное. Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

    Отключив панику, скажем прямо — мы сыграем снова тогда, когда сможем это сделать, не рискуя ничьим здоровьем. Федерации и лиги готовы следовать рекомендациям правительств и ВОЗ. Я благодарен врачам, медсестрам и всем, кто рискует своими жизнями ради спасения других. Они герои.

    Мы проявили дух сотрудничества и солидарности с Европой и Южной Америкой. Теперь нужно подумать о календаре национальных команд, о временных изменениях и правилах о статусе игроков и трансферах. Нам нужно защищать контракты и подстроить сроки регистрации. Необходимо принять меры. Но у нас нет выбора, приходится чем-то жертвовать», — цитирует Инфантино La Gazzetta dello Sport. 0

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