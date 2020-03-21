СМИ: Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться

Окружение нападающего «Пари Сен-Жермен»сообщило «Барселоне» о желании футболиста вернуться в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

По информации издания, бразилец предпримет все меры давления для того, чтобы в этот раз уехать из Парижа, где его удерживают против его воли руководители из Дохи.

Неймар проводит успешный сезон. Избавившись от травм, он помог «Пари Сен-Жермен» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но даже победа в этом турнире не заставит его отложить отъезд из Франции.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к «сине-гранатовым», однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки. 0