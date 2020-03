УЕФА не решил вопрос о сохранении названия Евро-2020

Пресс-службаопровергла свою же информацию, что название ближайшего чемпионата Европы не будет меняться, несмотря на перенос турнира.

«Приносим извинения. Решение о названии Евро, который состоится в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке», — говорится в заявлении организации.

Ранее появилась информация, что в 2021 году чемпионат пройдет под названием Евро-2020.

17 марта УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за вспышки коронавируса.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов чемпионата.

With apologies for the earlier error, to be clear no decision has yet been made on the name of the rearranged EURO to be held in 2021.

The earlier tweet was sent by mistake.