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    УЕФА не решил вопрос о сохранении названия Евро-2020

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    Пресс-служба УЕФА опровергла свою же информацию, что название ближайшего чемпионата Европы не будет меняться, несмотря на перенос турнира.

    УЕФА не решил вопрос о сохранении названия Евро-2020
    УЕФА не решил вопрос о сохранении названия Евро-2020

    «Приносим извинения. Решение о названии Евро, который состоится в 2021 году, еще не принято. Предыдущий твит был опубликован по ошибке», — говорится в заявлении организации.

    Ранее появилась информация, что в 2021 году чемпионат пройдет под названием Евро-2020.

    17 марта УЕФА принял решение о переносе Евро-2020 на 2021 год из-за вспышки коронавируса.

  • Евро-2020 не поменяет название, несмотря на перенос на 2021 год
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    • Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов чемпионата.

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