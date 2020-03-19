Ари: Бразильские СМИ меня неправильно поняли

Форвардсчитает, что бразильские журналисты неверно интерпретировали его слова касательно ситуации с коронавирусом в России. Об этом он сказал журналистам « Чемпионата ».

«Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражённых, но при этом приняты такие серьёзные меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», — сказал Ари.

Ранее Ари сказал бразильским журналистам о том, что в России умалчивают о реальном положении дел с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью с изданием Jovem Pan. 0