КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сидней»Лига Кенгуру. Знакомимся с чемпионатом Австралии по футболу
  • 21:11
    • Нападающий «Ювентуса» сбежал из карантина в Аргентину
  • 22:16
    • Агент: Думбия заинтересован в возвращении в Россию
  • 21:29
    • Йовича обвинили в нарушении карантина
  • 21:19
    • Семак: Решение передвинуть Евро-2020 — правильное
  • 20:54
    • До 6 апреля будет определен тренерский штаб сборной России по биатлону
    Все новости спорта

    Ари: Бразильские СМИ меня неправильно поняли

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Форвард «Краснодара» Ари считает, что бразильские журналисты неверно интерпретировали его слова касательно ситуации с коронавирусом в России. Об этом он сказал журналистам «Чемпионата».

    «Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражённых, но при этом приняты такие серьёзные меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», — сказал Ари.

  • Ари: Российские власти не раскрывают реальную статистику заболеваний коронавирусом
  • Читайте по теме

    • Ранее Ари сказал бразильским журналистам о том, что в России умалчивают о реальном положении дел с коронавирусом. Об этом он заявил в интервью с изданием Jovem Pan. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Ударная восьмиминутка. «Локо» вырвался на второе место в РПЛ
  • 16/03/2020 в 00:56
    •
  • Прогноз
  • «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс»
  • 2.55
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как БАТЭ стартует в чемпионате Белоруссии?
  • «Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сократит ли «Ньюкасл Джетс» отставание от зоны плей-офф?
  • «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • «Мельбурн Сити» с аутсайдером сыграет результативно?
  • «Централ Кост Маринерс» — «Мельбурн Сити». Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Закрытый проход в музей «Барселоны» у «Камп Ноу» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 19 мартаОтменять почти уже нечего, и мир спорта перешел к построению робких планов на будущее. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике Вчера в 23:120
  • 23:37
    • Ари: Бразильские СМИ меня неправильно поняли
  • 22:29
    • Сезон Серии А возобновят в начале мая и закончат в середине июля
  • 21:39
    • Ари: Российские власти не раскрывают реальную статистику заболеваний коронавирусом
    Мохаммед Салах Футбол От Салаха до Месси. Главные активы топ-10 самых ценных клубов ЕвропыДесятка самых дорогостоящих команд Европы, а также их наиболее ценные активы 18/03/2020 в 15:000
  • Экспресс дня

  • «Динамо» Брест начнет защиту титула с победы?
  • 2.85
    •
  • 23:56
    • Хагуш: Завершить чемпионат? Если «Спартак» устраивает восьмое место, пожалуйста
  • 23:43
    • В «Денвере» — первый случай заражения коронавирусом
  • 23:26
    • Чернов: Я к коронавирусу очень скептически отношусь
    Объявление о закрытии на «Альянц-Арене» в Мюнхене Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 18 мартаКоронавирус впервые в истории заставил перенести чемпионат Европы по футболу. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике Вчера в 01:360
  • 20:02
    • MLS намерена продолжить турнир 10 мая
  • 16:47
    • Футболисты «Зенита» прошли тест на коронавирус
  • 15:34
    • Игроки «Боруссии» М отказались от части зарплаты из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.54
  • Прогноз на матч Централ Кост Маринерс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 09:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Брисбен Роар — Ньюкасл Джетс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Смолевичи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.85
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фенербахче — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Рух Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ислочь — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сивасспор — Денизлиспор
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие