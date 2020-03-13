«Вольфсбург» — «Шахтер»: счет 1:2, обзор голов

12 мартапринял на своем полев рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2.

Счет открыли «горняки». На 17 минуте забил Жуниор Мораес. Спустя 5 минут гости получили право на пенальти, однако Коваленко не смог его реализовать.

В конце первого тайма уже «волки» получили возможность — 11-метровый. Вегхорст этой возможностью не воспользовался.

На старте второй половины «Вольфсбургу» удалось сравнять счет. Сделал это Брукс.

На 73 минуте Маркос Антонио снова вывел «Шахтер» вперед. Счет 1:2 так и продержался до финального свистка.