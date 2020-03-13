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    «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» — «Шахтер»: счет 1:2, обзор голов

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    12 марта «Вольфсбург» принял на своем поле «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги Европы. Гости выиграли со счетом 1:2.

    «Шахтер»
    «Шахтер»

    Счет открыли «горняки». На 17 минуте забил Жуниор Мораес. Спустя 5 минут гости получили право на пенальти, однако Коваленко не смог его реализовать.

    В конце первого тайма уже «волки» получили возможность — 11-метровый. Вегхорст этой возможностью не воспользовался.

    На старте второй половины «Вольфсбургу» удалось сравнять счет. Сделал это Брукс.

    На 73 минуте Маркос Антонио снова вывел «Шахтер» вперед. Счет 1:2 так и продержался до финального свистка.

    Лига Европы. 1/8
    «Вольфсбург» — «Шахтер» — 1:2
    Голы: 0:1 — 16 Мораес, 1:1 — 48 Брукс, 1:2 — 73 Маркос Антонио«Вольфсбург»: Кастельс, Брукс, Пауло Отавио, Кнохе, Шлагер (Жоао Виктор, 73), Герхардт, Арнольд, Штеффен, Брекало, Вегорст, Мехмеди (Гинчек, 80)«Шахтер»: Пятов, Исмаили (Хочолава, 68), Кривцов, Додо, Матвиенко, Тете, Алан Патрик, Коваленко (Майкон, 66), Маркос Антонио, Тайсон (Коноплянка, 88), МораесПредупреждения: Вегорст (18), Штеффен (56), Брукс (71)
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