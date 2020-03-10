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    Деле Алли: «Тоттенхэму» надо диктовать ход игры и искать свои моменты

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

    Деле Алли
    Деле Алли

    «Мы сейчас в том положении, когда каждому члену команды надо проявить себя, чтобы изменить ход противостояния. Это не та ситуация, когда можно на поле играть на скрипке. Надо стиснуть зубы и добиться результата. Надо верить в успех и играть в атаку. Надо диктовать ход игры и искать свои моменты.

    Мы бывали в ситуациях и похуже, но нам удавалось брать верх, так что мы верим в себя. Неважно, что случится на этой неделе, нам все равно надо продолжать биться. Конечно, нельзя транжирить моменты в Лиге чемпионов. Надо забивать дважды. В этом сезоне нам пришлось тяжело, но надо верить в лучшее. Я был рассержен, когда уходил с поля на замену в первом матче.

    Спросите любого моего футбольного тренера, я никогда не любил садиться на лавку. Как игрок ты хочешь помогать команде, а в той встрече я сыграл не лучшим образом. Иногда разочарование и эмоции берут верх. Это говорит о том, что мне не все равно», — цитирует Алли официальный сайт УЕФА.

    Напомним, в Англии «РБ Лейпциг» выиграл у «шпор» со счетом 1:0. Ответный матч состоится сегодня, 10 марта. 0

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