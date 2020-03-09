Ряд матчей Лиги Европы пройдет без зрителей

Решение принято с постановлением правительства Греции ограничить посещение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома», который состоится 12 марта, также пройдет при пустых трибунах.
С такой рекомендацией ранее выступало министерство здравоохранения испанской Андалусии, сообщает ABC de Sevilla.
Департамент полиции заявил также, что не может гарантировать безопасность полицейских, рискующих заразиться во время игры.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.
В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии, однако эпидемия затронула большинство стран региона. 0