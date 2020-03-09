Ряд матчей Лиги Европы пройдет без зрителей

Матч 1/8 финала Лиги Европы между греческими английскимпройдет при пустых трибунах.

Решение принято с постановлением правительства Греции ограничить посещение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома», который состоится 12 марта, также пройдет при пустых трибунах.

С такой рекомендацией ранее выступало министерство здравоохранения испанской Андалусии, сообщает ABC de Sevilla.

Департамент полиции заявил также, что не может гарантировать безопасность полицейских, рискующих заразиться во время игры.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.

В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии, однако эпидемия затронула большинство стран региона. 0