«Бавария» — «Аугсбург»: счет 2:0, обзор голов

На 53 минуте хозяев вывел вперед Томас Мюллер. Джером Боатенг сделал заброс в штрафную и форвард в касание переправил мяч в ворота.
Второй гол забил Горетцка уже в добавленное к игре время. Футболист обыгрался в «стенку» с Гнабри и пробил в нижний дальний угол ворот соперника.
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бавария» набрала 55 очков и лидирует в таблице Бундеслиги. «Аугсбург» на 14 месте с 27 очками.
Бундеслига. 25 тур
«Бавария» — «Аугсбург» — 2:0
Голы: 1:0 — 53 Мюллер, 2:0 — 90 Горетцка«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Дэвис, Коутиньо (Люка Эрнандес, 85), Гнабри, Зиркзее (Горетцка, 70), Мюллер «Аугсбург»: Люте, Едвай (Удуохай, 80), Макс (Варгас, 67), Гауэлеу, Яго, Байер, Левен (Финнбогасон, 76), Рихтер, Хедира, Фрамбергер, НидерлехнерПредупреждения: Алькантара (85)