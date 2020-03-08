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    «Бавария» одержала домашнюю победу над «Аугсбургом»

    «Бавария» — «Аугсбург»: счет 2:0, обзор голов

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    В матче 25 тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле выиграла у «Аугсбурга» со счетом 2:0. Это четвертая «сухая» победа команды подряд.

    Томас Мюллер
    Томас Мюллер

    На 53 минуте хозяев вывел вперед Томас Мюллер. Джером Боатенг сделал заброс в штрафную и форвард в касание переправил мяч в ворота.

    Второй гол забил Горетцка уже в добавленное к игре время. Футболист обыгрался в «стенку» с Гнабри и пробил в нижний дальний угол ворот соперника.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» набрала 55 очков и лидирует в таблице Бундеслиги. «Аугсбург» на 14 месте с 27 очками.

    Бундеслига. 25 тур
    «Бавария» — «Аугсбург» — 2:0
    Голы: 1:0 — 53 Мюллер, 2:0 — 90 Горетцка«Бавария»: Нойер, Павар, Алаба, Боатенг, Киммих, Алькантара (Мартинес, 85), Дэвис, Коутиньо (Люка Эрнандес, 85), Гнабри, Зиркзее (Горетцка, 70), Мюллер «Аугсбург»: Люте, Едвай (Удуохай, 80), Макс (Варгас, 67), Гауэлеу, Яго, Байер, Левен (Финнбогасон, 76), Рихтер, Хедира, Фрамбергер, НидерлехнерПредупреждения: Алькантара (85)
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