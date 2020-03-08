«Бавария» — «Аугсбург»: счет 2:0, обзор голов

В матче 25 тура немецкой Бундеслигина своем поле выиграла усо счетом 2:0. Это четвертая «сухая» победа команды подряд.

На 53 минуте хозяев вывел вперед Томас Мюллер. Джером Боатенг сделал заброс в штрафную и форвард в касание переправил мяч в ворота.

Второй гол забил Горетцка уже в добавленное к игре время. Футболист обыгрался в «стенку» с Гнабри и пробил в нижний дальний угол ворот соперника.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» набрала 55 очков и лидирует в таблице Бундеслиги. «Аугсбург» на 14 месте с 27 очками.