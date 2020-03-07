РПЛ. Победа «Оренбурга», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»

С 7 по 9 марта проходят матчи 21-го тура чемпионата России

«Оренбург» — «Арсенал» 2:0

В стартовом матче 21-го тура Российской Премьер-лиги «Оренбург» принимал тульский «Арсенал».

Встреча завершилась победой хозяев поля.

Дублем у «Оренбурга» отметился Джордже Деспотович. На 13-й минуте он отобрал мяч у Михаила Левашова и поразил пустые ворота, а на 77-й головой замкнул подачу Андрея Малых.

За три минуты до второго голя хозяев «Арсенал» остался в меньшинстве — Роберт Бауэр прихватил соперника и получил второй «горчичник».

После этой победы «Оренбург» с 23 очками поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» (28 очков) — на шестой позиции.

РПЛ. 21-й тур «Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0) «Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Радакович, Куат (Рогич, 64), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Ф.Черных, 85), Деспотович, Силла (Фамейе, 61)«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев (Э.Кангва, 78), Чаушич, К.Кангва, Луценко, Лесовой (Ломовицкий, 46)Предупреждения: Григалава, 16. Чаушич, 44. Ломовицкий, 50. Куат, 51. Бауэр, 65. Комбаров, 70. Фамейе, 81. Аюпов, 90Удаление: Бауэр, 75

«Динамо» М — «Тамбов»

7 марта, 16:30 мск

«Рубин» — «Крылья Советов»

8 марта, 14:00 мск

«Сочи» — «Урал»

8 марта, 16:30 мск

«Локомотив» — «Ахмат»

8 марта, 19:00 мск

«Ростов» — ЦСКА

9 марта, 14:00 мск

«Спартак» — «Краснодар»

9 марта, 16:30 мск

«Зенит» — «Уфа»

9 марта, 19:00 мск