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    РПЛ. Победа «Оренбурга», «Ростов» примет ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»

    Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги

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    С 7 по 9 марта проходят матчи 21-го тура чемпионата России

    «Оренбург» — «Арсенал» 2:0

    В стартовом матче 21-го тура Российской Премьер-лиги «Оренбург» принимал тульский «Арсенал».

    Встреча завершилась победой хозяев поля.

    Дублем у «Оренбурга» отметился Джордже Деспотович. На 13-й минуте он отобрал мяч у Михаила Левашова и поразил пустые ворота, а на 77-й головой замкнул подачу Андрея Малых.

    За три минуты до второго голя хозяев «Арсенал» остался в меньшинстве — Роберт Бауэр прихватил соперника и получил второй «горчичник».

    После этой победы «Оренбург» с 23 очками поднялся на одиннадцатое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» (28 очков) — на шестой позиции.

    РПЛ. 21-й тур
    «Оренбург» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)
    «Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Радакович, Куат (Рогич, 64), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Ф.Черных, 85), Деспотович, Силла (Фамейе, 61)«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачев (Э.Кангва, 78), Чаушич, К.Кангва, Луценко, Лесовой (Ломовицкий, 46)Предупреждения: Григалава, 16. Чаушич, 44. Ломовицкий, 50. Куат, 51. Бауэр, 65. Комбаров, 70. Фамейе, 81. Аюпов, 90Удаление: Бауэр, 75

    «Динамо» М — «Тамбов»

    7 марта, 16:30 мск

    «Рубин» — «Крылья Советов»

    8 марта, 14:00 мск

    «Сочи» — «Урал»

    8 марта, 16:30 мск

    «Локомотив» — «Ахмат»

    8 марта, 19:00 мск

    «Ростов» — ЦСКА

    9 марта, 14:00 мск

    «Спартак» — «Краснодар»

    9 марта, 16:30 мск

    «Зенит» — «Уфа»

    9 марта, 19:00 мск

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