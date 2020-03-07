«Ливерпуль» — «Борнмут»: счет матча — 2:1, обзор голов

«Ливерпуль» — «Борнмут»
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Уже на 9-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Каллума Уилсона. Однако еще до перерыва «Ливерпуль» сумел изменить ситуацию на поле. Три очка «красным» принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане.
Отметим, что египтянин забил свой 70-й гол за «Ливерпуль» в ста матчах АПЛ.
«Ливерпуль» набрал 82 очка и находится в трех победах от досрочного чемпионатсва. «Борнмут» (27 очков) идет восемнадцатым.
АПЛ. 29-й тур
«Ливерпуль» — «Борнмут» — 2:1 (2:1)
Голы: Уилсон, 9 (0:1). Салах, 25 (1:1). Мане, 33 (2:1)«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Гомес, Александр-Арнолд, Милнер, Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 84), Фабинью, Роберту Фирмину (Ориги, 90+2), Салах, Мане«Борнмут»: Рамсдейл, Смит, Аке, С.Кук (Симпсон, 19), Стэйси, Лерма (Гослинг, 80), Л.Кук, Биллинг, Станислас (Соланке, 68), Фрэйзер, УилсонПредупреждение: Уилсон, 90