«Ливерпуль» — «Борнмут»: счет матча — 2:1, обзор голов

В рамках 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» напринимал. Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Уже на 9-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Каллума Уилсона. Однако еще до перерыва «Ливерпуль» сумел изменить ситуацию на поле. Три очка «красным» принесли голы Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Отметим, что египтянин забил свой 70-й гол за «Ливерпуль» в ста матчах АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 82 очка и находится в трех победах от досрочного чемпионатсва. «Борнмут» (27 очков) идет восемнадцатым.