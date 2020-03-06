Сульшер: Я не думаю, что мы играли особенно хорошо против «Дерби»

Наставникпрокомментировал результат матча с, в котором его команда выиграла со счетом 0:3.

«Когда команда выигрывает 3:0, я должен быть доволен, но в этом матче были некоторые пугающие моменты, особенно в начале. Я не думаю, что мы играли особенно хорошо, но, конечно, когда ты получаешь два гола, забитых так, как мы их забили, это не может не радовать. В начале второго тайма соперник постарался поддавить нас, но мы справились», — цитирует норвежца клубная пресс-служба.

Победу «манкунианцам» принесли точные удары Люка Шоу и Одиона Игало. Команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Норвичем», который обыграл «Тоттенхэм». 0