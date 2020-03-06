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    Сульшер: Я не думаю, что мы играли особенно хорошо против «Дерби»

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    Наставник «Ман Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча с «Дерби», в котором его команда выиграла со счетом 0:3.

    Уле-Гуннар Сульшер и Одион Игало
    Уле-Гуннар Сульшер и Одион Игало

    «Когда команда выигрывает 3:0, я должен быть доволен, но в этом матче были некоторые пугающие моменты, особенно в начале. Я не думаю, что мы играли особенно хорошо, но, конечно, когда ты получаешь два гола, забитых так, как мы их забили, это не может не радовать. В начале второго тайма соперник постарался поддавить нас, но мы справились», — цитирует норвежца клубная пресс-служба.

    Победу «манкунианцам» принесли точные удары Люка Шоу и Одиона Игало. Команда вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Норвичем», который обыграл «Тоттенхэм». 0

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