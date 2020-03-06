Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае

Экс-звезда сборной Бразилиибыл освобожден из-под ареста, сообщает The Sun.

Накануне парагвайская полиция задержала бывшего бразильца и его брата Роберто за использование поддельных документов при пересечении границы.

«Роналдинью показал представителям полиции свой бразильский паспорт и свое бразильское удостоверение личности. Если бы он хотел что-то скрыть, то не стал бы этого делать.

Роналдинью и его брат имеют все права свободы, но принято решение оставаться в Парагвае в ожидании решения суда. Он в курсе, что ему могут предъявить обвинение. Он не совершал никаких преступных действий», — сказал адвокат экс-игрока.

Напомним, Роналдинью прилетел в Асунсьон, где планировал представить бесплатную программу медицинского обслуживания детей. 0