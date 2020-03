Обамеянг и Фернандеш в списке претендентов на звание игрока месяца в АПЛ

Официальный сайт английской Премьер-лиги назвал претендентов на звание игрока месяца в турнире. В списке не оказалось футболистов «Ман Сити» и «Ливерпуля».

В списке претендентов на эту награду находятся такие футболисты: Маркос Алонсо («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») и Ник Поуп («Бёрнли»).

⭐️ SIX star players, ONE winner 🏅

Vote for your @EASPORTSFIFA February Player of the Month ➡️ https://t.co/gm9XLLwhqn #PLAwards pic.twitter.com/c0aDBsa2m4