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    «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии

    «Портсмут» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Портсмут
    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» потерпел домашнее поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 0:2.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    Счет в компенсированное время первого тайма открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос.

    А на 51-й минуте нападающий Эдвард Нкетиа удвоил преимущество гостей в счёте.

    «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Портсмут» завершил выступление в турнире.

    Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити». «Арсенал» является лидером по количеству трофеев — на его счету 13 Кубков Англии.

    Кубок Англии. 1/8 финала
    «Портсмут» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
    Голы: Папастатопулос, 45+4 (0:1). Нкетиа, 51 (0:2)«Портсмут»: Басс, Маккрори, Болтон, Седдон, Берджесс, Макгихан, Уильямс, Клоуз, Эванс (Кэннон, 74), Харрисон (Маркис, 67), Харнесс (Кертис, 67)«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз, Мари, Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Уиллок (Джака, 87), Нелсон (Мэйтланд-Найлс, 90+1), Нкетиа, Сака, МартинеллиПредупреждения: Гендузи, 35. Макгихан, 40
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