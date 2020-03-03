«Портсмут» — «Арсенал»: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в компенсированное время первого тайма открыл защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос.
А на 51-й минуте нападающий Эдвард Нкетиа удвоил преимущество гостей в счёте.
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а «Портсмут» завершил выступление в турнире.
Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити». «Арсенал» является лидером по количеству трофеев — на его счету 13 Кубков Англии.
Кубок Англии. 1/8 финала
«Портсмут» — «Арсенал» — 0:2 (0:1)
Голы: Папастатопулос, 45+4 (0:1). Нкетиа, 51 (0:2)«Портсмут»: Басс, Маккрори, Болтон, Седдон, Берджесс, Макгихан, Уильямс, Клоуз, Эванс (Кэннон, 74), Харрисон (Маркис, 67), Харнесс (Кертис, 67)«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос, Давид Луиз, Мари, Торрейра (Себальос, 16), Гендузи, Уиллок (Джака, 87), Нелсон (Мэйтланд-Найлс, 90+1), Нкетиа, Сака, МартинеллиПредупреждения: Гендузи, 35. Макгихан, 40