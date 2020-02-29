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    «Эйбар» на своем поле разгромил «Леванте»

    «Эйбар» — «Леванте»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Эйбар» одержал крупную победу над «Леванте» в домашнем матче 26-го тура испанской Примеры.

    Шарлес
    Шарлес

    Встреча, которая прошла на «Мунисипаль де Ипуруа», завершилась со счетом 3:0.

    Дубль в составе победителей оформил Шарлес, отличившийся на 27-й и 48-й минутах.

    Еще один точный удар на 84-й минуте нанес Фабиан Орельяна.

    Примера. 26-й тур
    «Эйбар» — «Леванте» — 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 27 Шарлес, 2:0 — 48 Шарлес, 3:0 — 84 Орельяна«Эйбар»: Йоэль Родригес, Оливейра, Бигас, Хосе Анхель, Арбилья, Кристофоро, Диоп, Леон (Де Бласис, 84), Орельяна, Шарлес (Эскаланте, 78), Энрик (Кике Гарсия, 88)«Леванте»: Фернандес, Постиго, Бруно Гонсалес, Мирамон, Тоньо, Вукчевич (Мелеро, 67), Барди, Кампанья, Рохер Марти, Майораль (Леон, 67), МоралесПредупреждения: Энрик (50), Орельяна (60), Хосе Анхель (62), Мирамон (71), Постиго (72)

    В турнирной таблице Примеры «Эйбар» занимает 16-е место (27 очков), а «Леванте» — десятое (32 очка). 0

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